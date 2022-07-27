Модель рассказала о ночном визите к Роналду

Американская модель Элисон Экманн рассказала, как она провела ночь с игроком английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Газета.Ru.

1/14 Американская модель Элисон Экманн рассказала, как она провела ночь с игроком английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 По словам девушки, она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам Фото: Соцсети 3/14 «Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — рассказала модель Фото: Соцсети 4/14 Футболист также взял номер телефона девушки и переписывался с ней целый месяц Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 «Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей», – вспомнила Экманн Фото: Соцсети 6/14 7/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 9/14 10/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 12/14 13/14 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14

По словам девушки, она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам.

«Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — рассказала модель.

Футболист также взял номер телефона девушки и переписывался с ней целый месяц.