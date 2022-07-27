Модель рассказала о ночном визите к Роналду

По словам девушки, она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам.
«Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — рассказала модель.
Футболист также взял номер телефона девушки и переписывался с ней целый месяц.
«Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей», – вспомнила Экманн.