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1 час назад

Модель рассказала о ночном визите к Роналду

Александр Котлеткин

Американская модель Элисон Экманн рассказала, как она провела ночь с игроком английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Газета.Ru.

1/14 Американская модель Элисон Экманн рассказала, как она провела ночь с игроком английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду
Фото: Соцсети
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2/14 По словам девушки, она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам
Фото: Соцсети
3/14 «Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — рассказала модель
Фото: Соцсети
4/14 Футболист также взял номер телефона девушки и переписывался с ней целый месяц
Фото: Соцсети
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5/14 «Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей», – вспомнила Экманн
Фото: Соцсети
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По словам девушки, она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам.

«Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — рассказала модель.

Футболист также взял номер телефона девушки и переписывался с ней целый месяц.

«Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей», – вспомнила Экманн.

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