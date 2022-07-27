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1 час назад

Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских соревнований

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках выступления на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне заявил о неприемлемости участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Дональд Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских соревнований
Фото: ReutersReuters

По словам Трампа, результаты, которые показывают трансгендеры, многократно превосходят результаты женщин.

«Это так неуважительно по отношению к женщинам», — поделился политик.

Присутствующие в зале поддержали его бурными аплодисментами.

Ранее комитет Палаты представителей США по делам ветеранов внес законопроект о создании центра для ветеранов из числа представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы обеспечить им более комфортный доступ к медицинскому обслуживанию. Один из инициаторов законопроекта, демократ Кайалии Кахеле считает, что новый центр необходим для «решения уникальных проблем», с которыми сталкиваются ветераны.

Также кандидат в школьный совет из США призвала вешать врачей, оказывающих помощь трансгендерным детям.

Около спорта,Дональд Трамп,
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