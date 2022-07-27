Дональд Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских соревнований

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках выступления на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне заявил о неприемлемости участия трансгендеров в женских соревнованиях.
По словам Трампа, результаты, которые показывают трансгендеры, многократно превосходят результаты женщин.
«Это так неуважительно по отношению к женщинам», — поделился политик.
Присутствующие в зале поддержали его бурными аплодисментами.
Ранее комитет Палаты представителей США по делам ветеранов внес законопроект о создании центра для ветеранов из числа представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы обеспечить им более комфортный доступ к медицинскому обслуживанию. Один из инициаторов законопроекта, демократ Кайалии Кахеле считает, что новый центр необходим для «решения уникальных проблем», с которыми сталкиваются ветераны.
Также кандидат в школьный совет из США призвала вешать врачей, оказывающих помощь трансгендерным детям.