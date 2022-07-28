Навка отреагировала на санкции ЕС и США в свой адрес

– Наше Navka show, кстати, приглашали на гастроли в Лас-Вегас, мы отказались. Так что это еще вопрос, кто кому устроил санкции, ха-ха.



А если серьезно, то у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам. Как вы догадываетесь, со мной не связывались, свои странные решения не комментировали, – сказала Навка.