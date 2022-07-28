Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
52 минуты назад

Навка о санкциях ЕС и США в свой адрес: «У меня нет ни одного разумного объяснения этим спискам. Со мной не связывались, свои странные решения не комментировали»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о санкциях в свой адрес.

Навка отреагировала на санкции ЕС и США в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЕС и США внесли вас в санкционные списки. На основании чего? Просто за то, что ваш муж – Дмитрий Песков?

– Наше Navka show, кстати, приглашали на гастроли в Лас-Вегас, мы отказались. Так что это еще вопрос, кто кому устроил санкции, ха-ха.

А если серьезно, то у меня нет ни одного разумного объяснения этим санкционным спискам. Как вы догадываетесь, со мной не связывались, свои странные решения не комментировали, – сказала Навка.

Около спорта,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители