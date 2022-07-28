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1 час назад

Хореограф группы Тутберидзе: «Русофобия сейчас процветает бурым цветом. Это все делают марионетки Запада, они поют под их дудку»

Sports.ru

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о русофобии в странах Запада.

Хореограф Тутберидзе: «Русофобия сейчас процветает"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Как считаете, сколько продлится бан российского фигурного катания?

– Я не баба Ванга, предсказать такие вещи очень сложно. Пока все не успокоится, пока мир не переделают большие дяди, это все не закончится. Все это время будет продолжаться игнор российского спорта.

Все понимают, что русофобия сейчас процветает бурым цветом благодаря многим. Будем откровенно говорить, это все делают марионетки Запада, они поют под их дудку. Задача – сделать все русское ненавистным человечеству. А пропаганда – вещь очень сильная и серьезная, информационной войной можно много чего выиграть.

Когда этот однополярный мир падет и произойдет полный передел мира, все это закончится. Но хочется верить, что конец близок, и все произойдет быстро. Но, к сожалению, такое быстро не проходит. Думаю, что года два еще это будет длиться.

– Федерация [фигурного катания России] что-то может сделать, чтобы выйти из-под бана?

– Что бы ни делала наша федерация фигурного катания, сейчас это будет невозможным. Потому что политика давно вмешалась в спорт и диктует свои правила.

Как я вам говорил, марионеточные организации будет играть и петь под дудку, которую им скажут. Поэтому все действия федерации сейчас будет бесполезными, – заявил Железняков.

Около спорта,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,
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