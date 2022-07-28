Хореограф Тутберидзе: «Русофобия сейчас процветает"

– Я не баба Ванга, предсказать такие вещи очень сложно. Пока все не успокоится, пока мир не переделают большие дяди, это все не закончится. Все это время будет продолжаться игнор российского спорта.



Все понимают, что русофобия сейчас процветает бурым цветом благодаря многим. Будем откровенно говорить, это все делают марионетки Запада, они поют под их дудку. Задача – сделать все русское ненавистным человечеству. А пропаганда – вещь очень сильная и серьезная, информационной войной можно много чего выиграть.



Когда этот однополярный мир падет и произойдет полный передел мира, все это закончится. Но хочется верить, что конец близок, и все произойдет быстро. Но, к сожалению, такое быстро не проходит. Думаю, что года два еще это будет длиться.