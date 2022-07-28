Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
57 минут назад

Коньки олимпийской чемпионки Загитовой проданы на аукционе за 150 тыс. рублей

ТАССиещё 1

Коньки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой были проданы за 150 тыс. рублей на аукционе, который прошел в рамках Открытого чемпионата Московской области по гольфу. Об этом в четверг передает корреспондент ТАСС с места событий.

Коньки Загитовой продали на аукционе за 150 тыс. рублей
Фото: ТАССТАСС

Средства, собранные на аукционе, пойдут на помощь Приволжскому детскому дому в Казани. Также на аукционе были проданы шайба с автографом трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка за 60 тыс. рублей, жилет с автографом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова за 150 тыс. рублей, куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна с Игр в Токио за 90 тыс. рублей, а также другие лоты. Всего по итогам аукциона было собрано 1 040 000 рублей.

Загитовой 20 лет, она является победительницей Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании, а также серебряным призером Игр в Пхёнчхане в командном турнире. На счету спортсменки золото чемпионата мира (2019) и чемпионата Европы (2018).

Чемпионат Московской области по гольфу проходил 27-28 июля в подмосковном гольф-клубе "Пестово".

Около спорта,Артур Далалоян,Александр Большунов,Владислав Третьяк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители