Коньки Загитовой продали на аукционе за 150 тыс. рублей

Коньки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой были проданы за 150 тыс. рублей на аукционе, который прошел в рамках Открытого чемпионата Московской области по гольфу. Об этом в четверг передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Средства, собранные на аукционе, пойдут на помощь Приволжскому детскому дому в Казани. Также на аукционе были проданы шайба с автографом трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка за 60 тыс. рублей, жилет с автографом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова за 150 тыс. рублей, куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна с Игр в Токио за 90 тыс. рублей, а также другие лоты. Всего по итогам аукциона было собрано 1 040 000 рублей.

Загитовой 20 лет, она является победительницей Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании, а также серебряным призером Игр в Пхёнчхане в командном турнире. На счету спортсменки золото чемпионата мира (2019) и чемпионата Европы (2018).