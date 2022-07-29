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1 час назад

Футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду обокрали на €600 тыс. — СМИ

Матч ТВ

Неизвестные вынесли из дома защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды в Загребе ценности на сумму около 600 тысяч евро, сообщает турецкое издание Fanatik.

Футболиста сборной Хорватии обокрали на €600 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, утром в четверг 33-летний футболист и его супруга поняли, что в их доме побывали воры. По предварительным данным, злоумышленники, проникшие в дом со стороны лесного массива, скрылись с места преступления незамеченными.

Полиция Загреба считает инцидент профессиональным ограблением, так как сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены.

Защитник, контракт которого с турецким «Бешикташем» истек, должен был отправиться в Грецию для заключения соглашения с АЕКом, однако из-за произошедшего трансфер пришлось отложить.

Вида выступал за «Бешикташ» с 2018 года, ранее защищал цвета киевского и загребского «Динамо», немецкого «Байера», хорватского «Осиека». В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

Около спорта,Динамо,
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