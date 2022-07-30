«Всю злость на них вымещаю»: Загитова сделала признание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью изданию «Плеймейкер» призналась, что за рулем ведет себя довольно агрессивно. Не любит уступать дорогу и ругается на таксистов.
Загитова уточнила, что за рулем автомобиля находится второй год. Она подчеркнула, что подруги боятся водить машину, утверждают, что это «страшно». Но спортсменка сначала освоила механику, затем «автомат», и каких-либо проблем не видит, ездит как «Шумахер с первого же года».
Фигуристка пояснила, что в случае неприятных ситуаций ругается во время поездок. В основном, это происходит в тех случаях, когда ее «подрезают таксисты».
«Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит», - рассказала спортсменка.
Загитова объяснила это тем, что сказывается спортивное воспитание, стремление быть первой и никому не уступать. Она уточнила, что такие особенности поведения раздражают окружающих, но она не способна справиться со своим характером.