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1 час назад

«Всю злость на них вымещаю»: Загитова сделала признание

Илья Родин

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью изданию «Плеймейкер» призналась, что за рулем ведет себя довольно агрессивно. Не любит уступать дорогу и ругается на таксистов.

«Всю злость на них вымещаю»: Загитова сделала признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Загитова уточнила, что за рулем автомобиля находится второй год. Она подчеркнула, что подруги боятся водить машину, утверждают, что это «страшно». Но спортсменка сначала освоила механику, затем «автомат», и каких-либо проблем не видит, ездит как «Шумахер с первого же года».

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Фигуристка пояснила, что в случае неприятных ситуаций ругается во время поездок. В основном, это происходит в тех случаях, когда ее «подрезают таксисты».

«Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит», - рассказала спортсменка.

Загитова объяснила это тем, что сказывается спортивное воспитание, стремление быть первой и никому не уступать. Она уточнила, что такие особенности поведения раздражают окружающих, но она не способна справиться со своим характером.

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