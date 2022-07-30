«Всю злость на них вымещаю»: Загитова сделала признание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью изданию «Плеймейкер» призналась, что за рулем ведет себя довольно агрессивно. Не любит уступать дорогу и ругается на таксистов.

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Загитова уточнила, что за рулем автомобиля находится второй год. Она подчеркнула, что подруги боятся водить машину, утверждают, что это «страшно». Но спортсменка сначала освоила механику, затем «автомат», и каких-либо проблем не видит, ездит как «Шумахер с первого же года».

Фигуристка пояснила, что в случае неприятных ситуаций ругается во время поездок. В основном, это происходит в тех случаях, когда ее «подрезают таксисты».

«Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит», - рассказала спортсменка.