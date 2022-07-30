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22 минуты назад

Выстрелившего в подругу из арбалета боца ММА отказались выпускать под залог

Майк Габриелян

Боец MMA Самуэль Тафтс, который стрелял из арбалета в свою бывшую девушку и душил её профессиональным приемом, не смог выйти из под стражи. Судья отклонил ходатайство об освобождении под залог «из-за риска дальнейших правонарушений», пишет Belfast Live.

Выстрелившего в подругу из арбалета боца ММА отказались выпускать под залог
Фото: соцсетисоцсети

Тридцатилетний Тафтс обвиняется в причинении телесных повреждений, угрозах убийством и незаконном владении оружием. Он был арестован после инцидента 6 сентября прошлого года.

Тафтс пришел в бешенство, когда бывшая партнерша объявила, что собирается покинуть его дом в Белфасте. По данным обвинения, он ударил ее кулаком по ребрам, а затем выстрелил в нее из арбалета через закрытую дверь. Стрела проделала в двери дыру, и едва не попала в потерпевшую.

Адвокат девушки также заявил, что Тафтс ударил ее ногой и повалил на землю удушающим приемом, который «используется под строгим контролем в смешанных боевых искусствах».

Женщина рассказала, что какое-то время была без сознания, но ей удалось сбежать и обратиться в полицию. Полицейские задержали спортсмена, остановив его машину.

Тафтс отрицает выдвинутые против него обвинения. Его адвокат утверждает, что у него проблемы с психическим здоровьем и поэтому его следует освободить из-под стражи.

Ранее сотрудник Секретной службы США был выслан в США из Израиля за нападение на местную жительницу.

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