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50 минут назад

Татьяна Навка выложила фото в купальнике

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике.

Навка выложила фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лето. Красота. Моя стихия», — подписала она снимок.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ НАВКИ

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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Ранее Навка прокомментировала скандал с олимпийским чемпионом 1992 года Виктором Петренко, который был исключён из украинской федерации фигурного катания после того, как принял участие в ледовом шоу Татьяны.

Около спорта,Виктор Петренко,Роман Костомаров,Николай Морозов,Татьяна Навка,
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