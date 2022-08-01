Навка выложила фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Лето. Красота. Моя стихия», — подписала она снимок.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ НАВКИ

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.