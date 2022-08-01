Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Лучшие спортивные фотографии 2022 года

Газета.Ru

Подведены итоги ежегодной премии World Sports Photography Awards, вручаемой фотографам за лучшие снимки в разных видах спорта.

1/24 Японская теннисистка Наоми Осака с бабочкой на Открытом чемпионате Австралии
Фото: David Gray
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/24 Линн Перссон из сборной Швеции на пристрелке перед спринтерской гонкой на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, Словения, 2021 год
Фото: Joel Marklund
3/24 Китайская гимнастка Гуань Чэньчэнь выполняет упражнения на бревне во время финальных соревнований по спортивной гимнастике среди женщин на снарядах на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: Ashley Landis
4/24 Лукаш Рохан из сборной Чехии во время соревнований по гребному слалому на Олимпиаде-2020, Токио
Фото: Morgan Treacy
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/24 Алекса Швитач из сборной Венгрии во время матча по настольному теннису среди женщин в парном разряде во время Паралимпийских игр Токио-2020
Фото: Donald Miralle
6/24 Церемония открытия олимпиады-2020 в Токио
Фото: Mark Edward Harris
7/24 Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пинает шину своего болида после аварии во время Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit
Фото: Clive Rose
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/24 
9/24 
10/24 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/24 
12/24 
13/24 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/24 Брайсон ДеШамбо из сборной США по гольфу во время матча 43-го Кубка Райдера в Уистлинг-Стрейтс в Колере, штат Висконсин
Фото: Richard Heathcote
15/24 
16/24 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/24 Велогонщики проезжают через город Сиена во время 12-го этапа Джиро д'Италия 2021 года
Фото: Ashley and Jered Gruber
18/24 
19/24 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/24 
21/24 
22/24 Призеры соревнований по бегу на 100 метров Моника Грациана Контрафатто (бронза), Амбра Сабатини (золото) и Мартина Кайрони (серебро) празднуют победу на Олимпийском стадионе во время Паралимпийских игр Токио-2020
Фото: Sam Barnes
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/24 
24/24 

Одним из самых ярких в этом году стало фото японской теннисистки Наоми Осаки во время матча Australian Open против Онс Жабер из Туниса, где на тени Осаки видно, как на ее палец села бабочка.

Из других суперзвезд спортивной индустрии в категории «Формула-1» победил снимок с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, наносящий удар по своему болиду «Ред Булл» после вылета с трассы из-за прокола колеса.

Попал в число присутствующих на победивших фотографиях и российский спортсмен. В разделе «хоккей» выступавший на тот момент за «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев виден в сутолоке на пятачке «Питтсбург Пингвинз», где отчаянная оборона соперников команды российского форварда не помогла им спасти ворота от гола.

Около спорта,Фото,Онс Жабер,Макс Ферстаппен,Никита Гусев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители