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54 минуты назад

В Госдуме обсудят эффективность карты болельщика и возвращение пива на стадионы

ТАСС

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в сентябре обсудит внедрение карты болельщика и возвращение продажи пива на стадионах. Об этом ТАСС в понедельник заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.

В Госдуме обсудят эффективность Fun ID и возвращение пива на стадионы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее комитет Госдумы по физической культуре и спорту направил запрос в Минцифры о ситуации с внедрением карты болельщика, необходимой для посещения спортивных соревнований.

"Мы ждем от Минцифры информацию в ответ на наш запрос о том, как стадионы обеспечены материально-технической базой, в том числе для того, чтобы производить выдачу карты болельщика на самой арене, - сказал Свищев. - Ведь не все могут воспользоваться МФЦ, а на стадионе это должна быть удобная опция. Также нам нужно понимать, какое количество отказов в выдаче, причины отказов. Необходимо устранять все неудобства, которые пока есть для болельщиков".

"Также мы отправим запрос в Российский футбольный союз (РФС), чтобы понять статистику посещаемости и ее изменение. На ближайшем заседании комитета или отдельном совещании мы пригласим РФС, клубы, болельщиков, Минспорт и Минцифры, и выслушаем все позиции. Также обсудим законопроект о возвращении пива на стадионы, который готов ко второму чтению", - добавил парламентарий.

Около спорта,Дмитрий Свищев,РФС,Госдума,
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