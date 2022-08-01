В Госдуме обсудят эффективность Fun ID и возвращение пива на стадионы

"Мы ждем от Минцифры информацию в ответ на наш запрос о том, как стадионы обеспечены материально-технической базой, в том числе для того, чтобы производить выдачу карты болельщика на самой арене, - сказал Свищев. - Ведь не все могут воспользоваться МФЦ, а на стадионе это должна быть удобная опция. Также нам нужно понимать, какое количество отказов в выдаче, причины отказов. Необходимо устранять все неудобства, которые пока есть для болельщиков".