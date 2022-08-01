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1 час назад

Тихонов об идее Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях без россиян:: «Разве она подумала, прежде чем так высказаться? Пустозвонство»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о посте Этери Тутберидзе про отстранение российских фигуристов.

"Пустозвонство" - Тихонов об идее Тутберидзе
Фото: Sports.ruSports.ru

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала.

Мы сегодня никто в мировом спорте. Хорошие примеры есть в биатлоне, в легкой атлетике. Нас везде выгнали, мы является раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство. Мы себе еще больше наскребем проблем.

Когда вся Европа заплачет к зиме, тогда будем с ними разговаривать. Они сами придут к нам, а сейчас не надо», – сказал Тихонов.

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