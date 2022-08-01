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52 минуты назад

Дмитрий Губерниев: «Международные соревнования будут и дальше проводить без нас, о нашем существовании будут вспоминать по минимуму. Это горькая правда»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посте Этери Тутберидзе про отстранение российских фигуристов.

Дмитрий Губерниев: "О нашем существовании будут вспоминать по минимуму"
Фото: Sports.ruSports.ru

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Предложение, конечно, здравое, но это все равно, что ткнуть пальцем в небо. Решение принимают совсем другие люди.

В отличие от фигурного катания, где мы иногда все-таки проигрываем, в синхронном плавании наша группа не проигрывала 24 с лишним года, а наш дуэт не проигрывал с 2001 года. Но вот чемпионат мира прошел, кто-то выиграл золото. Что-то там обнулили? Нет. Вот и в фигурном катании ничего не обнулят.

Я понимаю Этери Георгиевну и ее упор на здравый смысл, потому что сильнейшие фигуристы именно у нас в стране.

Но международные соревнования будут и дальше проводить без нас, о нашем существовании будут вспоминать по минимуму. Это горькая правда», – сказал Губерниев.

Около спорта,Этери Тутберидзе,Дмитрий Губерниев,
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