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1 час назад

Губерниев беззлобно пошутил над визитом Пелоси на Тайвань

Илья Родин

Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он подчеркнул, что американский дипломат пользовалась сегодня большой популярностью.

Губерниев беззлобно пошутил над визитом Пелоси на Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ещё никогда в мире не была так популярна группа Нэнси, как сегодня…..Внимаю», - написал Губерниев.

Напомним, что спикер нижней палаты во вторник, 2 августа, прибыла с официальным визитом на Тайвань. Она планирует встретиться с руководством острова.

По прибытии в Тайбэй Пелоси опубликовала письменное заявление, в котором сообщила о том, что Вашингтон поддерживает островное государство.

Ее визит, а также высказывания, вызвали резкую критику со стороны Пекина.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Конгресс США,
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