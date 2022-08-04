Обвинение запросило 9,5 лет колонии для баскетболистки Грайнер

Прокуратура потребовала приговорить к 9,5 года лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей олимпийскую чемпионку по баскетболу, гражданку США Бриттни Грайнер. Как сообщает корреспондент Business FM, выступая в ходе прений сторон в Химкинском горсуде Подмосковья, прокурор Николай Власенко заявил, что считает доказанной вину подсудимой в контрабанде наркотиков в значительном размере и в их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

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36-летняя Грайнер, игравшая за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК, была задержана 17 февраля 2022 года в «Шереметьеве» по прилете из Нью-Йорка после краткосрочного отпуска. У спортсменки нашли масло каннабиса*. В высушенном виде масса вещества составила 0,56 грамма. Грайнер арестовали.

В ходе процесса, который начался 1 июля, подсудимая полностью признала вину. Ее адвокаты утверждают, что запрещенное в России вещество ей выписали в США в медицинских целях из-за хронических болей. Сама спортсменка в суде заявила, что не планировала ввозить его в Россию и оно попало в ее багаж и рюкзак случайно, так как она собиралась в спешке.

Часть 2-я статьи 229.1 УК РФ предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, а частю 1-я статьи 228 УК РФ — от штрафа до трех лет заключения.

Известно, что в конце июля Москва и Вашингтон начали переговоры об обмене Бриттни Грайнер и приговоренного ранее к 16 годам заключения за шпионаж гражданина США Пола Уилана на осужденных в Америке россиян. В, частности, СМИ называют Виктора Бута, получившего в США 25 колонии по делу о торговле оружием.