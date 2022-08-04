Грайнер рассказала о своей ошибке во время речи в суде

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, выступая в суде, заявила, что не желает быть частью политической игры.
«Мои родители преподали мне два очень важных урока: всегда признавать свою ответственность и усердно работать. Именно поэтому я признала вину по обвинениям, которые были выдвинуты против меня. Я понимаю их, но у меня никогда не было намерения нарушать российское законодательство.
Хотела бы извиниться перед моими поклонниками за свою ошибку. Хочу также извиниться перед родителями и сестрами, а также моей супругой. Я ни на секунду не хотела никому навредить. Знаю, что все говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — цитирует Грайнер «Матч ТВ».
Ранее прокурор по делу Грайнер запросил для спортсменки 9,5 лет колонии. Ожидается, что приговор будет вынесен сегодня вечером.
Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.
Стоит отметить, что Грайнер признала свою вину в суде. Однако адвокат обвиняемой заявила, что экспертиза вещества, содержащегося в картриджах для электронных сигарет, которые баскетболистка провезла в феврале в Россию, не соответствовала российскому законодательству.