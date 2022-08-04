Грайнер рассказала о своей ошибке во время речи в суде

Хотела бы извиниться перед моими поклонниками за свою ошибку. Хочу также извиниться перед родителями и сестрами, а также моей супругой. Я ни на секунду не хотела никому навредить. Знаю, что все говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — цитирует Грайнер «Матч ТВ».