Суд признал баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Химкинский городской суд признал олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Прокурор потребовал для нее 9,5 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана по обвинению в контрабанде наркотиков в феврале 2022 года.

Во время традиционного выступления в суде баскетболистка рассказала о своей юности. Грайнер пояснила, что выросла в нормальной американской семье. Ее родители требовали от нее соблюдения только двух основных требований. Она должны была «всегда признавать свою ответственность и всегда усердно работать», сообщает «Матч ТВ».

В своей речи спортсменка сообщила, что признает «вину по тем обвинениям, которые против [нее] выдвинуты». Она пояснила, что является законопослушным человеком и не собиралась нарушать российские законы.