Плющенко высказался о смене спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не считает смену спортивного гражданства предательством по отношению к России.
«Это ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого. У каждого человека своя позиция, каждый спортсмен выбирает свою дорогу, исходя из многих факторов.
Лично я на месте наших фигуристов не стал бы менять гражданство и не стал бы никому советовать так делать. Но в любом случае каждый решает сам, как ему поступить в этой жизни», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».
Ранее Плющенко сообщил, что российские фигуристы должны быть мотивированы, несмотря на отстранение от международных соревнований.
«Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям», — подчеркнул экс-спортсмен.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.