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1 час назад

Олимпийский чемпион Плющенко не считает предательством смену спортивного гражданства

Газета.Ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не считает смену спортивного гражданства предательством по отношению к России.

Плющенко высказался о смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это ни в коем случае не предательство. Это личное дело каждого. У каждого человека своя позиция, каждый спортсмен выбирает свою дорогу, исходя из многих факторов.

Лично я на месте наших фигуристов не стал бы менять гражданство и не стал бы никому советовать так делать. Но в любом случае каждый решает сам, как ему поступить в этой жизни», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Ранее Плющенко сообщил, что российские фигуристы должны быть мотивированы, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Они, как солдаты, должны быть готовы к любым решениям», — подчеркнул экс-спортсмен.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

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