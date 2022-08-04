В США отреагировали на вынесенный Грайнер в России приговор

Политики и спортивные функционеры США активно комментируют приговор суда по делу олимпийской чемпионки Бриттни Грайвер. Они выступают в поддержку баскетболистки и надеются на ее скорейшее освобождение. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в российском аэропорту Шереметьево в феврале этого года. Ей было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. После тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела суд приговорил ее к 9 годам колонии.

Представители баскетбольных ассоциаций США Адам Сильвер и Кэти Энгельберт в совместном заявлении назвали решение российского суда «неоправданным и прискорбным». Они подчеркнули, что ожидали такого развития событий.

Функционеры пояснили, что позиция WMBA и NBA по вопросу об аресте Грайнер остается неизменной. Спортсменку следует как можно скорее вернуть в Штаты.