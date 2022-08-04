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1 час назад

Посольство США в России отреагировало на приговор баскетболистке Грайнер

Lenta.ru

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд отреагировала на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства США в России.

Посольство США в России отреагировало на приговор Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руд назвала приговор Грайнер «судебной ошибкой».

«Как временный поверенный посольства США в России, я буду продолжать предпринимать все возможное, чтобы вернуть мисс Грайнер домой»,— заявила она.

По ее словам, обеспечить безопасное возвращение американки домой намерен госсекретарь США Энтони Блинкен, члены Совета национальной безопасности при президенте США и все остальные должностные лица.

Около спорта,Бриттни Грайнер,Энтони Блинкен,
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