Посольство США в России отреагировало на приговор Грайнер

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд отреагировала на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства США в России.