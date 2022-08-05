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2 часа назад

Экс-футболистке сборной Англии Данн грозит тюремный срок из-за наркотиков

Газета.Ru

Экс-футболистке сборной Англии Фэй Данн грозит тюремный срок из-за участия в преступной схеме по перевозке наркотиков, передает Mirror.

Экс-футболистке сборной Англии грозит тюремный срок из-за наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина была задержана в аэропорту Манчестера. Она признала свою вину.

Отмечается, что несколько полицейских внедрились в преступную группу. Им удалось задержать несколько сотен человек, а также перехватить большую партию наркотиков. Данн была задержана еще в июне.

Данн играла в 2002 году на чемпионате Европы U19. Вместе со сборной Англии она дошла до 1/2 финала.

Ранее Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей.

Прокурор по делу Грайнер просил для американки 9,5 лет колонии.

Напомним, что 5 марта баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля. Служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

Около спорта,Бриттни Грайнер,
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