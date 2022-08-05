Евгений Трефилов: «Пусть едет домой и там накуривается»

«Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет намазывать на коленку, тогда давайте мазать. Но у нас этого не делают, наркотики здесь запрещены.



Думаю, надо обменять Грайнер. Пусть едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать», – сказал Трефилов.