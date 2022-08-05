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2 часа назад

Евгений Трефилов: «Пусть Грайнер едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать»

Sports.ru

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о возможном обмене Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

Евгений Трефилов: «Пусть едет домой и там накуривается»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам колонии, а также к штрафу в 1 миллион рублей.

«Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет намазывать на коленку, тогда давайте мазать. Но у нас этого не делают, наркотики здесь запрещены.

Думаю, надо обменять Грайнер. Пусть едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать», – сказал Трефилов.

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