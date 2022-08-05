Евгений Трефилов: «Пусть едет домой и там накуривается»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о возможном обмене Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.
Ранее Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам колонии, а также к штрафу в 1 миллион рублей.
«Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет намазывать на коленку, тогда давайте мазать. Но у нас этого не делают, наркотики здесь запрещены.
Думаю, надо обменять Грайнер. Пусть едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать», – сказал Трефилов.