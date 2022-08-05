«В спорте не должно быть россиян и белорусов вообще. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, от которого мы не готовы и не будем отступать», – заявил он.