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1 час назад

"В спорте не должно быть россиян и белорусов вообще"

Елена Прошина

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что его ведомство не поддерживает отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, потому что многие из них продолжают выступать под нейтральными флагами. Об этом сообщает «Газета.ру».

"В спорте не должно быть россиян и белорусов вообще"
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Гутцайт подчеркнул, что Украина желает полного санкционного запрета для российского спорта.

«В спорте не должно быть россиян и белорусов вообще. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, от которого мы не готовы и не будем отступать», – заявил он.

Напомним, что ранее посольство России в США ответило на опубликованное в госдепартаменте США заявление 35 стран об отстранении России от международных соревнований.

Около спорта,Госдеп США,
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