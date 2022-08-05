Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что его ведомство не поддерживает отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, потому что многие из них продолжают выступать под нейтральными флагами. Об этом сообщает «Газета.ру».
Гутцайт подчеркнул, что Украина желает полного санкционного запрета для российского спорта.
«В спорте не должно быть россиян и белорусов вообще. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, от которого мы не готовы и не будем отступать», – заявил он.
Напомним, что ранее посольство России в США ответило на опубликованное в госдепартаменте США заявление 35 стран об отстранении России от международных соревнований.