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1 час назад

Американский рэпер 50 Cent отреагировал на арест Грайнер в России

Чемпионат.com

Известный американский рэпер 50 Cent, также известный как Кёртис Джексон, отреагировал на арест баскетболистки Бриттни Грайнер.

Рэпер 50 Cent отреагировал на арест Грайнер в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как это дико. Никогда в жизни не захочешь ввязываться в политику, они хотят дать ей 10 лет за картридж от вейпа», — написал рэпер в своих социальных сетях.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Позднее Грайнер признала свою вину, но отметила, что у неё не было умысла совершать преступление и она взяла картридж с собой по ошибке, так как собирались в спешке.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также Бриттни была оштрафована на 1 млн рублей.

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