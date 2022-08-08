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1 час назад

Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн целых девять лет

Чемпионат.com

Американский политический обозреватель и ведущая Томи Ларен высказался о приговоре баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России с гашишным маслом.

Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн
Фото: ReutersReuters

«С другой стороны, Бриттни Грайнер теперь не придётся терпеть наш национальный гимн целых девять лет! Какая победа для неё», — написала Ларен в одной из своих социальных сетей.

С 2016 года некоторые американские спортсмены бойкотируют национальный гимн США в знак протеста против жестокости полиции и расизма. Бриттни Грайнер, выступавшая в WNBA за «Финикс» также бойкотировал национальный гимн.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка оштрафована на 1 млн рублей.

Около спорта,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,
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