Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн

Американский политический обозреватель и ведущая Томи Ларен высказался о приговоре баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России с гашишным маслом.

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«С другой стороны, Бриттни Грайнер теперь не придётся терпеть наш национальный гимн целых девять лет! Какая победа для неё», — написала Ларен в одной из своих социальных сетей.

С 2016 года некоторые американские спортсмены бойкотируют национальный гимн США в знак протеста против жестокости полиции и расизма. Бриттни Грайнер, выступавшая в WNBA за «Финикс» также бойкотировал национальный гимн.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.