Американская журналистка: зато теперь Грайнер не нужно терпеть наш гимн

Американский политический обозреватель и ведущая Томи Ларен высказался о приговоре баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России с гашишным маслом.
«С другой стороны, Бриттни Грайнер теперь не придётся терпеть наш национальный гимн целых девять лет! Какая победа для неё», — написала Ларен в одной из своих социальных сетей.
С 2016 года некоторые американские спортсмены бойкотируют национальный гимн США в знак протеста против жестокости полиции и расизма. Бриттни Грайнер, выступавшая в WNBA за «Финикс» также бойкотировал национальный гимн.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка оштрафована на 1 млн рублей.