Зеленский лишил выступавшего в российском шоу фигуриста стипендии

Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона 1992 года Виктора Петренко. Тот принял участие в шоу Татьяны Навки. После этого Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил фигуриста.

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Позже «Матч ТВ» сообщал, что международный турнир «Кубок Виктора Петренко» может быть переименован из-за скандала, связанного с участием спортсмена в шоу Навки. Первый розыгрыш турнира в честь украинца прошел осенью 2021 года в Одессе. О том, чье имя будет носить турнир в случае его переименования, не сообщается.

Также стало известно, что Федерация фигурного катания Украины (ФФКУ) исключила Виктора Петренко из состава участников организации. Фигурист к тому же потерял должность вице-президента федерации.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.