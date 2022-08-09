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1 час назад

Российский футболист рассказал про «ублюдские траты на тёлок»

Секрет Фирмы

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что после перехода в стан «красно-белых» из «Торпедо» его зарплата увеличилась в 188 раз. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам спортсмена, в «Торпедо» он получал зарплату дублёра, и выплаты часто задерживали. Поэтому футболист сразу согласился на новое предложение. Тигиев перешёл в «Спартак» в 2017 году и выступал за него до 2021 год.

Российский футболист рассказал про «ублюдские траты на тёлок»
Фото: ТАССТАСС

Тигиев назвал времена, когда играл за «Торпедо», непростыми. «У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время», — признал спортсмен.

По словам футболиста, после перехода в «Спартак» агент пытался предостеречь его от соблазнов новой богатой жизни.

«Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня. Деньги на тёлок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. И при том, что у меня была хорошая зарплата в "Спартаке", я всё равно занимал», — признался Тигиев.

Он рассказал, что из-за глупых расходов у него нет жилья в Москве.

«У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про это говорить... Ничего, у меня ещё есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю», — заключил защитник.

Тигиев также играл за «Анжи», «Крылья Советов» и минское «Динамо». Сейчас спортсмен играет в Медиалиге за команду «Броук Бойз».

Ранее «Секрет» писал, что американский футболист признался, что тратит на себя $1 млн в год.

Около спорта,Георгий Тигиев,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,Спартак,
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