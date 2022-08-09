Российский футболист рассказал про «ублюдские траты на тёлок»

«Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня. Деньги на тёлок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. И при том, что у меня была хорошая зарплата в "Спартаке", я всё равно занимал», — признался Тигиев.