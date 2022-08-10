Загитова хочет взять интервью у Путина

«В «Ледниковом периоде» — я там в роли ведущей у всех брала интервью. Это была очень хорошая практика для меня как для журналиста. С кем бы хотела большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».