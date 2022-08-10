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1 час назад

Загитова рассказала, что хотела бы взять интервью у Путина

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики, рассказала, с кем бы хотела сделать интервью.

Загитова хочет взять интервью у Путина
Фото: Газета.руГазета.ру

«В «Ледниковом периоде» — я там в роли ведущей у всех брала интервью. Это была очень хорошая практика для меня как для журналиста. С кем бы хотела большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».

В июне фигуристка провела мастер-класс по боксу.

Около спорта,Алина Загитова,Владимир Путин,Первый канал,
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