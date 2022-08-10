Загитова хочет взять интервью у Путина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики, рассказала, с кем бы хотела сделать интервью.
«В «Ледниковом периоде» — я там в роли ведущей у всех брала интервью. Это была очень хорошая практика для меня как для журналиста. С кем бы хотела большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».
Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.
После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».
В июне фигуристка провела мастер-класс по боксу.