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1 час назад

Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина

Елена Прошина

Фигуристка Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики, рассказала, с кем больше всего хочет сделать интервью. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в телешоу «Ледниковый период» она была в роли ведущей у брала интервью у всех участников. Спортсменка признается, что это была очень хорошая практика для нее как для журналиста.

«С кем бы хотела большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — сказала Загитова.

Напомним, Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году, после чего стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В настоящее время Загитова учится на факультете журналистики РАНХиГС направлении «Продюсирование и культурная политика». Ранее в СМИ появилась информация о том, что фигуристку могут отчислить из учебного заведения за прогулы. Однако позднее спортсменка опровергла эти ведения.

Около спорта,Алина Загитова,Владимир Путин,РАНХиГС,Первый канал,
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