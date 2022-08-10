Загитова рассказала о желании взять интервью у Путина

Фигуристка Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики, рассказала, с кем больше всего хочет сделать интервью. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, в телешоу «Ледниковый период» она была в роли ведущей у брала интервью у всех участников. Спортсменка признается, что это была очень хорошая практика для нее как для журналиста.

«С кем бы хотела большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — сказала Загитова.

Напомним, Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году, после чего стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.