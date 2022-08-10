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1 час назад

МОК против проведения международных соревнований в России и Беларуси

Елена Прошина

Президент МОК Томас Бах заявил, что выступает против проведения международных спортивных состязаний в России и Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Кстати».

МОК против проведения международных соревнований в России и Беларуси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент МОК Томас Бах выступил против проведения международных спортивных соревнований в Беларуси и России. Он также считает, что не следует приглашать спортсменов из этих стран и на международные соревнования в других странах.

«В данный момент не время отменять эту рекомендацию и приостанавливать позицию. Мы также рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов: никаких гимнов, никаких флагов, никаких цветов», – заявил Томас Бах.

Президент Международного олимпийского комитета также добавил, что благодарен международным федерациям за санкции в отношении спортсменов, поддерживающих действия РФ.

Напомним, что ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту в высоту Мария Ласицкене заявила, что считает Томаса Баха «двуличным».

Около спорта,Мария Ласицкене,Томас Бах,
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