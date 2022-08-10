Тренер СКА опроверг информацию о покупке военного билета Воробьевым

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о том, что нападающий петербургского клуба Михаил Воробьев признался в покупке военного билета. Его слова передает «Чемпионат».
«Это вышло в Telegram-канале «Мутко против». Еще даже не было суда, давайте дождемся официальной информации. Это фэйки. Сейчас идет информационная война по всем фронтам, пропаганда. Не ведемся на это, дождемся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, все у нас хорошо», – заявил Ротенберг.
Хоккеист признал свою вину во время заседания в Уфе. Сегодня, 10 августа, должны были пройти три судебных процесса о даче взяток над бывшими хоккеистами уфимского «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьевым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым.
Заседание по делу Лукина было отложено до 22 сентября из-за неявки адвоката. Заседание по Сулейманову перенесли на 25 августа из-за неявки свидетеля, находящегося под домашним арестом.
Отмечается, что Воробьеву и Сулейманову грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, игроки могут заплатить штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.
Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с Воробьевым.