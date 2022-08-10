Тренер СКА опроверг информацию о покупке военного билета Воробьевым

«Это вышло в Telegram-канале «Мутко против». Еще даже не было суда, давайте дождемся официальной информации. Это фэйки. Сейчас идет информационная война по всем фронтам, пропаганда. Не ведемся на это, дождемся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, все у нас хорошо», – заявил Ротенберг.