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38 минут назад

Американская баскетболистка Грайнер подает апелляцию на приговор

Чемпионат.com

Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков сообщил, что сторона защиты спортсменки подаст апелляционную жалобу на вынесенный Химкинским судом приговор.

Американская баскетболистка Грайнер подает апелляцию на приговор
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Ожидается, что апелляция будет подана сегодня, 12 августа.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — приводит слова Бойкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Позднее Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Кроме того, спортсменку оштрафовали на 1 млн рублей.

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