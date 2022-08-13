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1 час назад

Министр спорта Украины сделал обращение по поводу россиян

Lenta.ruиещё 1

Министр спорта Украины и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт призвал Международную федерацию фехтования (FIE) сделать обращение по поводу участия российских спортсменов в соревнованиях. Его слова приводит Inside The Games.

Министр спорта Украины сделал обращение по поводу россиян
Фото: ТАССТАСС

Гутцайт призвал FIE не допускать россиян до турниров.

«Мы призываем FIE следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в официальных соревнованиях даже под флагом FIE», — заявил он.

Ранее Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов. Решение было озвучено на совещании со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

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В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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