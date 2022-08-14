Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 минуты назад

Почетный президент ОКР Жуков призвал главу МОК Баха последовать примеру Макларена

Газета.Ru

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен последовать примеру Ричарда Макларена и заявить о необходимости допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Жуков призвал главу МОК Баха последовать примеру Макларена
Фото: ReutersReuters

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений. Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время.

Теперь можно согласиться с заявлением Макларена. Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Надеюсь, МОК изменит свою позицию», — передает слова Жукова «Матч ТВ».

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Макларен выступил с заявлением, в котором призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу атлетов, то международные федерации будут обязаны их допустить», — сообщил Макларен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители