Жуков призвал главу МОК Баха последовать примеру Макларена

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений. Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время.



Теперь можно согласиться с заявлением Макларена. Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Надеюсь, МОК изменит свою позицию», — передает слова Жукова «Матч ТВ».