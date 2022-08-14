Жуков призвал главу МОК Баха последовать примеру Макларена

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен последовать примеру Ричарда Макларена и заявить о необходимости допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений. Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время.
Теперь можно согласиться с заявлением Макларена. Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Надеюсь, МОК изменит свою позицию», — передает слова Жукова «Матч ТВ».
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Макларен выступил с заявлением, в котором призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях.
Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу атлетов, то международные федерации будут обязаны их допустить», — сообщил Макларен.