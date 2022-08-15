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55 минут назад

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал Госдуму из-за законе о допинге

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» призвал депутатов Госдумы доработать закон об уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал Госдуму из-за закона о допинге
Фото: Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

По его словам, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России флага и гимна на международных соревнованиях в декабре 2019 года не было продиктовано политикой.

«К WADA прислушиваются все страны. Все, кто были против нас, лишились козыря. Они надеялись, что WADA будет с ними как основной обвинитель, и я скажу, что это было по делу. Это мы все время сопротивляемся, говорим о том, что против нас есть политический заказ, но никакого политического заказа нет.

Надо быть просто чище и наконец принять антидопинговый закон и расписать его так, чтобы каждый понимал меру ответственности за страну, за великую спортивную державу. А у нас законы трактуются то ли так, то ли эдак. Но они, в Госдуме, этого не сделают».

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее Александр Тихонов прокомментировал заявление Ричарда Макларена о необходимости вернуть российским спортсменам право участвовать в международных соревнованиях.

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