В Европарламенте призвали уволить россиян из спортивных федераций

Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая состоит в Комитете по иностранным делам, а ранее отвечала за спортивную политику в Бундестаге, призвала исключить российских чиновников из руководящих органов международных спортивных федераций.

«Из-за своих чиновников Россия все еще может оказывать давление на мировой спорт, даже несмотря на то, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям, — заявила фон Крамон в интервью Хайо Зеппельту на спортивном шоу телеканала ARD. — Я хочу, чтобы Немецкая футбольная ассоциация (DFB) и Немецкая ассоциация олимпийских видов спорта (DOSB) взяли на себя инициативу в этом вопросе».

Видео дня

По мнению фон Крамон, россияне занимают слишком большое количество высших должностей в международных федерациях. Например, Елена Исинбаева до сих пор входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), Аркадий Дворкович возглавляет Международную федерацию шахмат (ФИДЕ), а Умар Кремлев является президентом Международной ассоциации бокса (IBA).

Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая состоит в Комитете по иностранным делам, а ранее отвечала за спортивную политику в бундестаге, заявила, что Россия добилась большого влияния на международные спортивные федерации за счет постоянных денежных вливаний.

«Россия все еще может оказывать давление на решения международных федераций, хотя ее спортсменов и не пускают на международные турниры, — заявила фон Крамон в интервью Хайо Зеппельту на спортивном шоу телеканала ARD. — Россия на протяжении долгих лет наращивала свое влияние благодаря очень щедрым финансовым вливаниям в международный спорт, в национальные спортивные ассоциации, торговые ассоциации, а также за счет поощрений организаторов. Россия опустошила, подорвала и развратила институты изнутри таким образом, что никто не осмеливается принять меры против российских спортивных чиновников».

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований является несправедливым. Такое мнение германскому журналу Sportschau в воскресенье высказал канадский юрист Ричард Макларен.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"То, как обращаются с российскими спортсменами, несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях", - сказал Макларен.

Также Макларен подчеркнул, что российские спортсмены могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). "Если CAS примет решение в пользу спортсменов, международные федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - добавил юрист.

Ранее Макларен возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал заявление бывшего главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о необходимости вернуть российским спортсменам право участвовать в международных соревнованиях.

По его словам, подобные заявления в данный момент не несут никакой смысловой нагрузки.

«Макларен всегда отличался антироссийской направленностью, его высказывания и действия были направлены на это. Поэтому прикрывать благими намерениями его слова я бы не стал», — заявил Свищев.«Газете.Ru».

Напомним, что Макларен 14 августа выступил с заявлением, в котором призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал слова Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов.

Глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи 2014 назвал отстранение россиян от международных стартов несправедливым.

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений.



Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время. Теперь можно согласиться с заявлением Макларена.



Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Я надеюсь, что МОК изменит свою позицию», – сказал Жуков.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпийских играх-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова положительно отреагировала на высказывание канадца.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену», — заявила она.

По ее мнению, на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил слова юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!» – заявил Тихонов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-спортсменку удивили слова канадца.

«Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение зашло?» — заявила Роднина.

Она также отметила, что согласна с Маклареном.

«Нормально понимать, что нынешнее положение дел совсем ненормальное», — отметила Роднина.

Министр спорта Украины и президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт призвал Международную федерацию фехтования (FIE) сделать обращение по поводу участия российских спортсменов в соревнованиях. Его слова приводит Inside The Games.

Гутцайт призвал FIE не допускать россиян до турниров.

Wikipedia

«Мы призываем FIE следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в официальных соревнованиях даже под флагом FIE», — заявил он.

Ранее Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов. Решение было озвучено на совещании со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация всё ещё не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Для нас, при всём уважении к господину Баху, его мнение в отношении будущего российского спорта не является определяющим. У нас есть президент страны, у нас есть стратегия развития спорта. Как я уже не раз говорил, мы самодостаточная спортивная страна. А этот период санкций только дополнительно даёт возможность сделать самоанализ, посмотреть, какие у нас есть ресурсы, и в дальнейшем укреплять национальную систему спорта.



Спортсмены — это флагоносцы нашей системы. Победы на Олимпийских играх всегда являлись мечтой для многих спортсменов, и, думаю, нашим ребятам ещё удастся доказать, что они представляют ведущую спортивную державу», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Свыше 70% россиян расстроены тем, что российские спортсмены не допущены до участия в международных соревнованиях. Соответствующие данные опроса публикует фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным опроса, 73% респондентов огорчены отстранением российских атлетов. При этом осведомлены об этой ситуации 76% участников. Из них 42% знали об этом в подробностях, а 34% об этом слышали. 23% узнали о том, что российский спорт находится в такой ситуации, непосредственно во время опроса.

10% опрошенных полагают, что отстранение пойдет на пользу российскому спорту, а 35% убеждены, что влияние будет негативным. По мнению большинства, которое составляет 41%, отстранение никак не скажется на спорте в России.