Охрана Щербаковой устроила конфликт с журналистом

Охрана, сопровождающая фигуристку Анну Щербакову после открытой тренировки, вступила в конфликт с журналистом «Спорт-Экспресс» Дмитрием Кузнецовым. Они требовали от него прекратить съемку и пытались забрать камеру. Видео инцидента опубликовано на сайте газеты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 августа Щербакова провела зарядку и автограф-сессию в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Moscow Urban Forum. После этого фигуристка покинула здание через служебный вход и направилась в сопровождении охраны к автомобилю.

Некоторые поклонники Щербаковой последовали за ней, держась на расстоянии и снимая происходящее. В их числе, в том числе оказался журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

По его словам, поначалу все шло хорошо, но затем охрана фигуристки получила от сотрудницы агентства Марии Шашиной Юлии Дятловой, идущей рядом с олимпийской чемпионкой, указание прекратить съемку. Те сразу приступили к выполнению задачи, избрав для этого радикальные методы: они стали преграждать дорогу всем снимающим, сопровождая свои действия нецензурной лексикой. После того как Кузнецов отказался выполнить их требование прекратить съемку, поскольку в общественном месте она не запрещена, охранники толкнули его и попытались забрать камеру.

Также от их действий пострадала одна из поклонниц Щербаковой, снимающая на телефон происходящее. Охранники толкнули девушку, но неизвестно специально или по случайности.