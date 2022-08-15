Охрана Щербаковой устроила конфликт с журналистом

Охрана, сопровождающая фигуристку Анну Щербакову после открытой тренировки, вступила в конфликт с журналистом «Спорт-Экспресс» Дмитрием Кузнецовым. Они требовали от него прекратить съемку и пытались забрать камеру. Видео инцидента опубликовано на сайте газеты.
14 августа Щербакова провела зарядку и автограф-сессию в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Moscow Urban Forum. После этого фигуристка покинула здание через служебный вход и направилась в сопровождении охраны к автомобилю.
Некоторые поклонники Щербаковой последовали за ней, держась на расстоянии и снимая происходящее. В их числе, в том числе оказался журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов.
По его словам, поначалу все шло хорошо, но затем охрана фигуристки получила от сотрудницы агентства Марии Шашиной Юлии Дятловой, идущей рядом с олимпийской чемпионкой, указание прекратить съемку. Те сразу приступили к выполнению задачи, избрав для этого радикальные методы: они стали преграждать дорогу всем снимающим, сопровождая свои действия нецензурной лексикой. После того как Кузнецов отказался выполнить их требование прекратить съемку, поскольку в общественном месте она не запрещена, охранники толкнули его и попытались забрать камеру.
Также от их действий пострадала одна из поклонниц Щербаковой, снимающая на телефон происходящее. Охранники толкнули девушку, но неизвестно специально или по случайности.
При этом Кузнецов подчеркнул, что Щербакова держалась в стороне от конфликта и не давала никаких указаний прекратить видеосъемку.