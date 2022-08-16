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40 минут назад

Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча российских теннисисток

Никита Бородкин

Болельщицу с флагом Украины выгнали с квалификационного матча турнира WTA 1000 между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Как сообщает «Лента.ру», зрительница сидела на трибунах, укутавшись в желто-синее полотнище.

Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча российских теннисисток
Фото: ReutersReuters

Игра прошла в американском Цинциннати в минувшее воскресенье, 14 августа. На болельщицу обратила внимание одна из российских теннисисток, которая обратилась по этому поводу к судье. Через некоторое время к женщине подошла охрана, которая вывела ее с зрительских трибун и потребовала оставить флаг за пределами корта.

Позднее в WTA объяснились, что поводом для удаления посетителя стало превышение флагом максимально допустимого размера. Отметим, что матч закончился победой Калинской в двух сетах со счетом 7:5 и 6:1.

Около спорта,Анна Калинская,Анастасия Потапова,
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