Появились детали обвинений Бенжамена Менди по делу об изнасилованиях

В ходе судебного заседания было озвучено, что с 2018 по 2021 год Менди со своим сообщником заманивал женщин в отдалённый от города особняк, где их подвергали сексуальному насилию. При этом некоторые девушки сообщили, что преступники запирали их в специальном помещении, а на въезде в особняк у них отбирали телефоны. Кроме того, одна из пострадавших на момент совершения преступления была несовершеннолетней.