Появились детали обвинений Бенжамена Менди по делу об изнасилованиях

Британские СМИ раскрыли детали обвинений игрока футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди по делу об изнасилованиях. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
Спортсмена обвиняют в восьми эпизодах по изнасилованиям, одну попытку изнасилования и один эпизод насилия на сексуальной почве. Сам Бенжамен Менди все обвинения отрицает.
В ходе судебного заседания было озвучено, что с 2018 по 2021 год Менди со своим сообщником заманивал женщин в отдалённый от города особняк, где их подвергали сексуальному насилию. При этом некоторые девушки сообщили, что преступники запирали их в специальном помещении, а на въезде в особняк у них отбирали телефоны. Кроме того, одна из пострадавших на момент совершения преступления была несовершеннолетней.
Бенжамен Менди перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити» летом 2017 года. В составе этого клуба защитник провел 75 матчей и забил два мяча. В середине прошлого года клуб заявил о исключении Менди.
Ранее Верховный суд США признал невиновным в сексуальном насилии бывшего хоккеиста московского «Спартака» Джейка Виртанена.