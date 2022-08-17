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1 час назад

Степанова о лицемерии Запада: газ и нефть у России покупают, но спортсменов отстранили

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам россиянка Вероника Степанова обвинила международное спортивное сообщество в лицемерии в отношении к российским спортсменам.

Степанова обвинила международные спортивные федерации в лицемерии
Фото: Aaron Favila/APAaron Favila/AP

«Мне уже десятки, если не сотни людей с Запада написали — наверное, эти мысли там особенно популярны. Если европейские страны продолжают покупать и потреблять российские газ, нефть, зерно, удобрения, металлы и так далее — почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов? Есть такое популярное выражение в английском: hypocrisy much? (не слишком ли много лицемерия?)», — написала Степанова в свой колонке для «Матч ТВ».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) также приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее жена хоккеиста челябинского «Трактора» Алексея Потапова Ирина заявила, что муж изменил ей с хоккейной журналисткой Аленой Гребеньковой, которая несколько дней назад сообщила о своей беременности.

Около спорта,Вероника Степанова,Йоханнес Клебо,Томас Бах,Алексей Потапов,ХК Трактор,
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