Степанова обвинила международные спортивные федерации в лицемерии

«Мне уже десятки, если не сотни людей с Запада написали — наверное, эти мысли там особенно популярны. Если европейские страны продолжают покупать и потреблять российские газ, нефть, зерно, удобрения, металлы и так далее — почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов? Есть такое популярное выражение в английском: hypocrisy much? (не слишком ли много лицемерия?)», — написала Степанова в свой колонке для «Матч ТВ».