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1 час назад

Гретцки предъявили иск на десять миллионов долларов

Елена Прошина

Лучшему бомбардиру в истории Национальной хоккейной лиги Уэйну Гретцки предъявили иск на десять миллионов долларов из-за жевательный резинки для похудения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Гретцки предъявили крупный иск из-за обмана со жвачкой
Фото: ReutersReuters

По данным таблоида, в качестве истца по делу выступает создатель снижающей вес жевательной резинки OMG Стивен Спаркс. Он утверждает, что его бизнес потерпел крах из-за лжи Гретцки.

В своем иске Спаркс рассказал, что нанял жену хоккеиста Джанет в качестве представителя продукта. За этим, по его словам, последовало заявление самого Гретцки о том, что он потерял 35 фунтов (почти 16 килограмм) за два месяца просто жуя жвачку OMG. Данные высказывания хоккеиста побудили Спаркса и других инвесторов увеличить свои вложения в резинку. Создатель продукта отметил, что Гретцки сделал это не просто так, а чтобы нажиться на компании. Спаркс утверждает, что семья Гретцки тайно купила акции жвачки.

Позже выяснилось, что слова хоккеиста являлись откровенной ложью, и стоимость компании резко упала. Спаркс заявил, что потерял из-за вранья десять миллионов долларов, которые теперь через суд и пытается стребовать с Гретцки.

Около спорта,Уэйн Гретцки,
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