Гретцки предъявили крупный иск из-за обмана со жвачкой

Лучшему бомбардиру в истории Национальной хоккейной лиги Уэйну Гретцки предъявили иск на десять миллионов долларов из-за жевательный резинки для похудения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

В своем иске Спаркс рассказал, что нанял жену хоккеиста Джанет в качестве представителя продукта. За этим, по его словам, последовало заявление самого Гретцки о том, что он потерял 35 фунтов (почти 16 килограмм) за два месяца просто жуя жвачку OMG. Данные высказывания хоккеиста побудили Спаркса и других инвесторов увеличить свои вложения в резинку. Создатель продукта отметил, что Гретцки сделал это не просто так, а чтобы нажиться на компании. Спаркс утверждает, что семья Гретцки тайно купила акции жвачки.