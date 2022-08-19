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2 часа назад

Дмитрий Губерниев: «Чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина осуществилась, ей нужно сильно прибавить в профессии. Пока у нее пробуксовка»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев высказался о желании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.

"Без меня ей будет тяжело" - Губерниев дал совет Загитовой
Фото: Sports.ruSports.ru

«Для того, чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу.

Но я по-прежнему готов за три занятия техникой речи сотворить чудо – после них Алина будет в лучших традициях советской дикторской школы идти навстречу интервью с Путиным, Байденом, Макроном и так далее. Для талантливого человека нет преград!

Без всякого сомнения, я готов помочь Алине подготовиться к интервью с Путиным. Загитова сможет сделать это интервью, если позанимается со мной техникой речи. Без меня ей будет тяжело», – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
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