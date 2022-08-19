Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на Норвегию из-за того, что в стране не выполняются обязательства по международному антидопинговому кодексу. Как сообщает РИА Новости, из-за местных законов антидопинговое агентство не проводит проверки несовершеннолетних спортсменов на без согласия их родителей.

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Ситуация привела к тому, что за последние несколько лет ни один атлет в возрасте от 15 до 18 лет не прошел тестирование без предварительного предупреждения, что нарушает кодекс WADA.

Первоначальные санкции мирового агентства могут заключаться в штрафе или запрете норвежским чиновникам занимать посты в организации. Однако генсекретарь Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Нильс Эйнар Аас высказал опасения, что страну могут лишить международных чемпионатов и отстранить от Олимпиады национальную сборную.