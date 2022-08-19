Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 минуты назад

Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр

Никита Бородкин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на Норвегию из-за того, что в стране не выполняются обязательства по международному антидопинговому кодексу. Как сообщает РИА Новости, из-за местных законов антидопинговое агентство не проводит проверки несовершеннолетних спортсменов на без согласия их родителей.

Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр
Фото: ReutersReuters

Ситуация привела к тому, что за последние несколько лет ни один атлет в возрасте от 15 до 18 лет не прошел тестирование без предварительного предупреждения, что нарушает кодекс WADA.

Нортуг раскритиковал сборную Норвегии за неучастие в Blink. Его поддержал Клебо

Первоначальные санкции мирового агентства могут заключаться в штрафе или запрете норвежским чиновникам занимать посты в организации. Однако генсекретарь Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Нильс Эйнар Аас высказал опасения, что страну могут лишить международных чемпионатов и отстранить от Олимпиады национальную сборную.

Напомним, что на данный момент российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за санкций. Кроме того, из-за допингового скандала последние две Олимпиады российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители