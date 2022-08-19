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26 минут назад

Юрист объяснила, почему в Норвегии не проверяют на допинг несовершеннолетних атлетов

Чемпионат.comиещё 1

Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА, спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему в Норвегии не проверяют на допинг несовершеннолетних атлетов.

Юрист объяснила, почему в Норвегии не проверяют на допинг
Фото: Риа новости Риа новости

«Действительно, есть проблема тестирования несовершеннолетних спортсменов в силу особого статуса детей в соответствии с законодательством каждой страны, включая Россию. В России таких атлетов тестируют. Предполагается, что родитель, отдавая ребёнка в спорт, понимает и даёт согласие на тестирование со стороны антидопинговых организаций.

По норвежскому законодательству посчитали, что спортсмены могут быть протестированы только с официального согласия родителей. Зачем тестировать несовершеннолетних? Это сделано для защиты самих детей. Если какая-то группа не будет подлежать антидопинговой проверке, в ней могут участиться случаи употребления запрещённых субстанций. Тренеры, персонал, родители будут понимать, что нет проверки и наказания. Поэтому это сделано с целью защиты ребёнка — никаких противоречий в проверке нет.

В случае с Норвегией стоит вопрос отношения неправительственной организации и национального законодательства. Если бы правила были закреплены межгосударственными соглашениями, то государства были бы обязаны инкорпорировать правила в национальное законодательство. ВАДА — неправительственная организация и признаёт, что не может принимать правила, которое обязывали правительство как-то изменять свои законы. Они могут выражать пожелания. Международная Конвенция ЮНЕСКО говорит о том, что законодательство должно быть максимально приближено к принципам Всемирного антидопингового кодекса. Это вопрос соотношения. Норвегия должна найти способ соблюдать и национальное законодательство, и обеспечение проверки данной категории спортсменов. Им надо найти какой-то компромисс внутри страны, чтобы проводить несовершеннолетним спортсменам тестирования», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Валентина Сивкович,Анна Анцелиович,ЮНЕСКО,Всемирное антидопинговое агентство,
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