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1 час назад

Матыцин полагает, что проведению Спартакиады будут завидовать многие страны

Илья Родин

Глава Минспорта России Олег Матыцин на пресс-конференции в субботу, 20 августа, сделал ряд важных заявлений. Он рассказал об уникальности Спартакиады, медалях, призовых суммах. Кроме того, сообщил о том, что россияне скоро вернутся на международные арены. Об этом пишет ТАСС.

Матыцин выступил с заявлениями по Спартакиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 1956 по 1991 год проводились зимние и летние Спартакиады народов СССР. В общей сложности, соревнования состоялись 17 раз.

Масштабы Спартакиады

Матыцин заявил, что проведение столь масштабных соревнований, как Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов, вызовет зависть у многих государств. Он пояснил, что такие турниры проводят только Москва и Пекин.

«Мы спортивная держава, и думаю, что такого масштаба соревнованиям будут завидовать многие страны», - предположил министр.

Награды соревнований

Глава ведомства выразил надежду, что медали понравятся спортсменам и тренерам, станут символом Спартакиады.

Вознаграждение за победу

Министр пояснил, что задача государства состоит в том, «чтобы обеспечить конкурентность и соревновательность наших спортсменов, обеспечить им социальные гарантии».

Соответственно, по итогам соревнования будут присваиваться звания, вручаться денежные средства.

Матыцин уточнил, что спортсмены, а также их тренеры, получат 150 тыс. рублей за третье место, 300 тыс. за второе, 400 тыс. за первое. То есть, награды будут соответствовать тем, которые атлеты могли бы получить на чемпионатах мира.

Возвращение на международную арену

Глава ведомства выразил надежду, что российские спортсмены снова будут допущены к участию в международных состязаниях.

«Мы уже слышим некоторые разумные голоса, так что уверен, что российский спорт скоро вернется на международные арены и вернется не менее сильным», - подчеркнул министр.

Около спорта,Олег Матыцин,Минспорт России,
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