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34 минуты назад

Новый клуб Дзюбы "Адана Демирспор" поздравил россиянина с днем рождения

Газета.Ruиещё 6

Турецкий клуб «Адана Демирспор» в своих аккаунтах в социальных сетях поздравил российского нападающего Артема Дзюбу с днем рождения.

Дзюбу поздравили с днем рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня день рождения у нашего футболиста Артема Дзюбы. С днем рождения, Дзюба!» — гласит текст поздравления в соцсетях.

Сегодня воспитаннику московского «Спартака» исполнилось 34 года. За свою карьеру Дзюба провел 445 матчей и забил 178 мячей.

22 августа «Адана Демиспор» в рамках национального чемпионата сыграет с «Фенербахче». После двух туров «Адана Демирспор» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав шесть очков.

Зарплата Дзюбы в турецкой команде составит €1,8 млн с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за петербургский «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

Ранее Сергей Семак оценил переход экс-форварда петербургской команды Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

Около спорта,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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