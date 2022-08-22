Дзюбу поздравили с днем рождения

Турецкий клуб «Адана Демирспор» в своих аккаунтах в социальных сетях поздравил российского нападающего Артема Дзюбу с днем рождения.

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«Сегодня день рождения у нашего футболиста Артема Дзюбы. С днем рождения, Дзюба!» — гласит текст поздравления в соцсетях.

Сегодня воспитаннику московского «Спартака» исполнилось 34 года. За свою карьеру Дзюба провел 445 матчей и забил 178 мячей.

22 августа «Адана Демиспор» в рамках национального чемпионата сыграет с «Фенербахче». После двух туров «Адана Демирспор» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав шесть очков.

Зарплата Дзюбы в турецкой команде составит €1,8 млн с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за петербургский «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.