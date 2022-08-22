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1 час назад

Двукратного чемпиона России по гандболу Синицына задержали в Белоруссии за хулиганство

Газета.Ruиещё 1

Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов по подозрению в хулиганстве.

Чемпиона России по гандболу Синицына задержали в Белоруссии
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации Telegram-канала «Мутко против», спортсмен во время прохождения учебно-тренировочных сборов в Бресте отправился караоке-клуб, где подрался с одним из посетителей.

Все участники конфликта были доставлены в милицию, после чего отпущены, кроме Синицына, которого поместили в СИЗО и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Родственники спортсмена утверждают, что связи с ним нет, и что ни генеральное консульство России в Белоруссии, ни Федерация гандбола России не планируют заниматься вопросом выдворения из-под стражи Синицына.

Белорусский адвокат, представляющий интересы гандболиста, заявил, что тот сможет выйти на свободу, если выплатит залог в размере 800 тысяч рублей и компенсацию пострадавшему в драке посетителю клуба в размере $10 тысяч.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал желание легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана прилететь в Россию, чтобы договориться об освобождении баскетболистки Бриттни Грайнер

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