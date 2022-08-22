Татьяна Навка поделилась фотографиями из Турции

«Кто со мной давно, тот знает, что в путешествиях я люблю узнавать что-то новое и интересное. Приезжая в разные города, я стараюсь познакомиться с культурой региона, как современной, так и древней. Всегда стараюсь делиться с вами любопытной информацией.



Так и в этот раз, находясь на берегу Эгейского моря со стороны турецкого побережья, я окунулась в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. А это лидийцы, фригийцы, спартанцы, персы, македонцы, римляне, византийцы и греки.