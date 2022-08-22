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1 час назад

Жена Федуна Салихова опровергла информацию об отъезде из России после продажи "Спартака"

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна, опровергла информацию об отъезде из России.

Жена Федуна ответила на слухи об отъезде из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на "Зените"! - приводит слова Салиховой "Осторожно Media".

Федун в июле покинул пост вице-президента "Лукойла". Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

В минувшем туре чемпионата России по футболу "Спартак" на выезде уступил столичному "Динамо" - 0:1. Единственный мяч на свой счет записал форвард "Динамо" Константин Тюкавин после грубой ошибки хавбека красно-белых Наиля Умярова. На 90-й минуте с поля за две желтые карточки был удален хавбек "Динамо" Никола Моро. "Динамо" после шести туров набрало 12 очков.

В активе подопечных Гильермо Абаскаля осталось 13 баллов. Игра с "Зенитом" пройдет в Москве в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе "Открытие банк Арена" 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Спартак" за время правления Федуна выиграл три трофея.

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