"Хотела покончить с собой" - жена Ди Марии

«Жена Ди Марии рассказала, как тяжело ему пришлось в Англии, когда он пополнил состав «Манчестер Юнайтед», — говорится в статье. — Аргентинец перешел из «Реала» в августе 2014 года за 59,7 млн фунтов стерлингов — на тот момент это был один из самых дорогих трансферов всех времен, — но был продан всего 11 месяцев спустя с убытком в 15 млн фунтов стерлингов после чрезвычайно разочаровывающего сезона.



Его супруга Хорхелина Кардосо рассказала об их кошмаре в Манчестере, назвала английскую еду «отвратительной» и заявила, что хотела «покончить с собой», потому что «в 2 часа дня в Англии уже наступала ночь». Об этом она рассказала в интервью аргентинскому телеканалу LAM.



Кардосо заявила: «Однажды Анхель подошел ко мне и сказал: «Посмотри на это предложение от «Манчестер Юнайтед». Я не хотела переезжать в Англию и сказала ему, чтобы он отправлялся один. «Давай переедем вместе», — попросил он. «Юнайтед» предлагал большие деньги — больше, чем Анхелю давали в «Реале». В итоге мы согласились на переезд. Если вы работаете в какой-то компании, а в другой вам предлагают зарплату в два раза больше, вы соглашаетесь.



Мы дружили с женой Серхио Агуэро (экс-игрока «Манчестер Сити») и ездили к ним в гости в Манчестер во время отпуска. Это всегда было ужасно! Когда мы возвращались, я говорила Анхелю: «Если когда-нибудь решишь сменить клуб, убедись, что он располагается где угодно, кроме Англии».



Мне там совсем не нравилось… Англичане все очень странные. Ты ходишь и не знаешь, убьют они тебя или нет. Еда отвратительная. Женщины выглядят как фарфоровые статуэтки. Анхель и я жили в Мадриде, он играл в лучшей команде мира, там была идеальная еда, идеальная погода, все было прекрасно. И тут поступило предложение от «Юнайтед»...»